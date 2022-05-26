Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: Медведев непредсказуем — может дойти до победы на «Ролан Гаррос»

Ольховский: Медведев непредсказуем — может дойти до победы на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3 и вышел в третий раунд.

«Медведев как тёмная лошадка: никогда не знаешь, когда он выстрелит. Он уже на высочайшем уровне. Дело в том, что он тем и отличается от всех остальных: может, когда нужно, играть очень хорошо.

Медведев непредсказуем в следующих кругах в хорошем смысле — может дойти вплоть до победы. Он сделал мало невынужденных ошибок. Даня тем и отличается, что просто так не отдаст очки. У него надо выиграть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев поймал кураж! Россиянин уже в 3-м круге «Ролан Гаррос» без потери сета Медведев поймал кураж! Россиянин уже в 3-м круге «Ролан Гаррос» без потери сета

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022