Ольховский: Медведев непредсказуем — может дойти до победы на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос». Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3 и вышел в третий раунд.

«Медведев как тёмная лошадка: никогда не знаешь, когда он выстрелит. Он уже на высочайшем уровне. Дело в том, что он тем и отличается от всех остальных: может, когда нужно, играть очень хорошо.

Медведев непредсказуем в следующих кругах в хорошем смысле — может дойти вплоть до победы. Он сделал мало невынужденных ошибок. Даня тем и отличается, что просто так не отдаст очки. У него надо выиграть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: