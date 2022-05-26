Даниил Медведев прокомментировал победу и выход в третий круг «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором раунде Открытого чемпионата Франции. Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Сегодня, честно говоря, Ласло лучше играл в грунтовый теннис. Но мне удалось навязать борьбу и попасть мячом в корт на один раз больше, чем он. Это был очень тяжёлый матч. Но я рад победить.

Я старался сделать так, чтобы он чаще проводил розыгрыши. Он либо ошибался, либо делал виннерс. Я не чувствовал уверенности [в третьем сете]. Я сделал лишь один брейк, а один брейк — это ничто. Я старался оставаться сосредоточенным и бороться за каждое очко», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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