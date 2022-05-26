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Казахстанская теннисистка Путинцева не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Путинцева не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уступила итальянке Камиле Джорджи. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5. А Джорджи потребовались 1 час 31 минута, чтобы завершить матч.

37-я ракетка мира Путинцева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Джорджи, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, также ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Джорджи станет победительница матча Мэдисон Бренгл (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 16:10 МСК
Камила Джорджи
30
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Юлия Путинцева
37
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
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