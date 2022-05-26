Казахстанская теннисистка Путинцева не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уступила итальянке Камиле Джорджи. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5. А Джорджи потребовались 1 час 31 минута, чтобы завершить матч.



37-я ракетка мира Путинцева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Джорджи, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, также ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести.



Следующей соперницей Джорджи станет победительница матча Мэдисон Бренгл (США) — Арина Соболенко (Беларусь).



Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.