Экс первая ракетка мира Халеп не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп уступила в матче второго круга «Ролан Гаррос». Бывшая первая ракетка мира потерпела поражение в матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. 19-я ракетка мира Халеп сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. 74-я ракетка Циньвэнь трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи.



В третьем круге турнира Циньвэнь сыграет с победителем матча Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия).

Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.