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Экс первая ракетка мира Халеп не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира Халеп не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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Румынская теннисистка Симона Халеп уступила в матче второго круга «Ролан Гаррос». Бывшая первая ракетка мира потерпела поражение в матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. 19-я ракетка мира Халеп сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. 74-я ракетка Циньвэнь трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге турнира Циньвэнь сыграет с победителем матча Ализе Корне (Франция) — Елена Остапенко (Латвия).

Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 17:10 МСК
Симона Халеп
19
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
2 		6 6
         
Чжэн Циньвэнь
74
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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