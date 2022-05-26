Румынка Бегу, попавшая ракеткой в ребёнка на «РГ», прокомментировала инцидент

Румынская теннисистка Ирина Бегу, прокомментировала инцидент, произошедший во время матча второго круга «Ролан Гаррос» с россиянкой Екатериной Александровой. В третьем сете Бегу швырнула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя. Позднее стало известно, что ракетка отскочила в ребёнка, сидевшего в передних рядах. Мальчик начал плакать после инцидента. Бегу, несмотря на этот инцидент, не дисквалифицировали.



Бегу в итоге одержала победу со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

«Это неприятный момент. Я не хочу его особо обсуждать. Просто хочу извиниться. За всю карьеру ничего подобного я не делала, мне очень жаль. Ещё раз приношу свои извинения, неловкий момент.



Боялась ли, что дисквалифицируют? Ещё раз, момент был непростой. Когда кидаешь ракетку, не думаешь, что она так отскочит и полетит», — сказала Бегу на пресс-конференции.