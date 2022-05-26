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Циципас в напряжённом матче обыграл 134-ю ракетку мира и вышел в третий круг «РГ»

Циципас в напряжённом матче обыграл 134-ю ракетку мира и вышел в третий круг «РГ»
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга он обыграл чеха Зденека Коларжа. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 4 часа 9 минут. Четвёртая ракетка мира Циципас сделал 25 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 134-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет со шведом Микаэлем Имером. Ранее он обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Призовой фонд турнира в 2022 году превышает € 43 млн.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 18:40 МСК
Зденек Коларж
134
Чехия
Зденек Коларж
З. Коларж
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 8 7 7 6 7  
6 		7 10 6 3 7 9  
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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