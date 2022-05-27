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21-летняя Анастасия Потапова выложила провокационные фото из Парижа

21-летняя Анастасия Потапова выложила провокационные фото из Парижа
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80-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в своих соцсетях новые фотографии, сделанные в Париже (Франция). На снимках Потапова, одетая в эффектный наряд, открывающий зону декольте, позирует перед камерой, а потом делает вид, что хочет его снять.

Фото: из личного архива анастасии потаповой

Фото: из личного архива анастасии потаповой

Анастасия Потапова — победительница трёх турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.

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