21-летняя Анастасия Потапова выложила провокационные фото из Парижа

80-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в своих соцсетях новые фотографии, сделанные в Париже (Франция). На снимках Потапова, одетая в эффектный наряд, открывающий зону декольте, позирует перед камерой, а потом делает вид, что хочет его снять.
Фото: из личного архива анастасии потаповой
Фото: из личного архива анастасии потаповой
Анастасия Потапова — победительница трёх турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016); финалистка трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017); бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.
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