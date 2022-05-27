Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» на отказе соперницы

Стала известна первая участница матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ею стала американская теннисистка Аманда Анисимова (28-е место в рейтинге WTA), которая играла с чешкой Каролиной Муховой (81). Анисимова проиграла первый сет со счётом 6:7 (7:9), выиграла второй (6:2), а в третьей партии Мухова отказалась от борьбы из-за травмы при счёте 3:0 в пользу соперницы. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Анисимова однажды подала навылет и допустила четыре ошибки на подаче. Американка реализовала восемь брейк-пойнтов из 12 (67%). У Муховой три эйса, три двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из девяти (44%).

В четвёртом раунде Анисимова сыграет либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с канадкой Лейлой Фернандес.