Стало известно, как наказали Рублёва и Бегу за неспортивное поведение на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представительница Румынии Ирина Бегу получили штрафы за поведение на кортах «Ролан Гаррос». Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг у себя в твиттер-аккаунте.

Соперницу россиянки Екатерины Александровой по второму кругу турнира Ирину Бегу оштрафовали на $ 10 тыс. за то, что она бросила ракетку, которая отскочила в зрителя на трибунах. После этого судье пришлось вмешаться в инцидент. Позднее стало известно, что ракетка отскочила в ребёнка, сидевшего в передних рядах. Мальчик начал плакать после инцидента.

Рублёв заплатит $ 8 тыс. за то, что пытался выбить мяч за пределы корта и чуть не попал им в голову сотруднику «Ролан Гаррос» во время матча первого круга с корейцем Квон Сон У. Рублёв проиграл первую партию на тай-брейке (6:7 (5:7)) и со злости ударил мячом в край скамейки – тот после отскока чуть не попал в голову работнику корта. У мужчины с головы слетела кепка, когда он пытался прикрыться. После этого Андрей швырнул на корт ракетку и смял бутылку с водой.