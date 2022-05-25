Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Российский теннисист Андрей Рублёв едва не поранил сотрудника «Ролан Гаррос» мячом — он был на грани дисквалификации

Рублёв психовал и едва не поранил работника «Ролан Гаррос». Какие последствия?
София Колодкина
Рублёв едва не ранил работника «Ролан Гаррос»
Комментарии
Андрей извинился, но был на грани дисквалификации. За подобное 27 лет назад Уимблдон наказал теннисиста.

Этот «Ролан Гаррос» гремит не только сенсациями, но и ракетками. На этот раз российский теннисист, №7 ATP Андрей Рублёв сотворил инфоповод не игрой, а, скорее, агрессивными действиями на корте. В матче первого круга, 24 мая, с представителем Южной Кореи Квон Сон У россиянин опасно психанул.

На тай-брейке Рублёв проиграл первую партию (6:7 (5:7)) и в ярости метнул мяч в рекламный щит на скамейке рядом с судейским креслом. Удар был такой силы, что после отскока он чуть не попал в голову работнику корта. От испуга у парня даже слетела кепка, когда он пытался увернуться.

Рублёв и Медведев начали в Париже поход навстречу друг другу. Кого ещё им нужно обыграть Рублёв и Медведев начали в Париже поход навстречу друг другу. Кого ещё им нужно обыграть

На этом Андрей не остановился: через секунду швырнул в корт и разбил бутылку с водой. Струя оставила на песке яркий след, который сотрудники тут же принялись зачищать. Рублёву сделали первое предупреждение, а, как известно, за ним бы следовало наказание в виде лишения очка, затем гейма, за четвёртый фол — дисквалификация. Россиянин матч выиграл, но на пресс-конференции говорил совсем не об игре.

«Да, я на секунду потерял голову и, конечно, сожалею о том, что сделал. Неприемлемо так выбивать мяч. Лучше бы уж я, не знаю, просто ударил ракеткой по скамейке, потому что мяч может кому-то навредить. И это проблема. Я повёл себя непрофессионально и надеюсь, что больше никогда так не поступлю», — сказал Рублёв.

Джокович, Медведев или Зверев? Кто будет 1-й ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос» Джокович, Медведев или Зверев? Кто будет 1-й ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос»

Теннис помнит случаи дисквалификации за подобное нарушение. Бывший британский №1, а сегодня комментатор Eurosport Тим Хенман был выдворен с кортов Уимблдона, когда случайно ударил девушку в 1995 году. Игроки должны контролировать эмоции — посчитали тогда боссы королевского мэйджора.

Это точно не самый свежий пример неадекватного поведения на корте. Три месяца назад Александр Зверев в Акапулько несколько раз смачно прошёлся ракеткой по судейскому креслу и едва не зацепил ноги эмпайра. После этого в Индиан-Уэллсе Ник Кирьос с дальней дистанции запустил ракетку в болбоя — хорошо, что парень контролировал ситуацию, иначе пришлось бы вызывать медиков. Неделей позже в Майами Дженсон Бруксби и Джордан Томпсон собрали хейта в свой адрес: американец метнул ракетку в болбоя, а затем рассвирепел на переходе, австралиец же в ярости бросил мяч на трибуны.

Александр Зверев

Александр Зверев

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Единственное, что отличает эти примеры от инцидента ещё прошлого века, — сам факт травмы и нанесённого вреда. Хотя действие было направлено против другого человека и имело насильственный характер, видимых последствий, кроме лёгкого шока у болбоя, не было. Иначе, как и Новак Джокович на US Open — 2020, отправился бы Андрей домой.

То есть травма — та самая грань, за которой следует безжалостный дисквал?!

Многие эксперты списывают такую жестокость на последствия ковида. «Не знаю, была ли это пандемия, но после ты выходишь на улицу, и видишь, как люди сходят с ума. Может быть, теннисисты такие же. Они должны контролировать свои эмоции. Они не делают это специально. А если это так, их нужно банить, дисквалифицировать», — считает ведущая Eurosport Барбара Шетт.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Adam Pretty/Getty Images

ATP до сих закрывает на это глаза: нет громких заявлений директоров турниров, а теннисисты постфактум всё понимают и чистосердечно признают ошибки, но к переменам не особо стремятся.

«Рублёву очень повезло. Ему посчастливилось попасть куда-то, и ничего не произошло, но им действительно нужно быть осторожными, потому что это может быть очень опасно».

В Акапулько Зверев получил штраф в размере $ 40 тыс. Как пояснили в ATP, сумма сложилась из двух штрафов по $ 20 тыс. за оскорбление судьи и неспортивное поведение. После Александр не поднимал ракетку на окружающих. Может, важны гигантские суммы на ветер, чтобы окружающим избежать опасности?

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022