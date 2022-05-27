Себастьян Корда — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, в Париже (Франция) состоится матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют 30-я ракетка мира американец Себастьян Корда и шестой номер мужского мирового рейтинга представитель Испании Карлос Алькарас. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрие после игры Слоан Стивенс с Диан Парри и начнётся не раньше 21:45 по московскому времени.
Счёт личных встреч равный — 1-1. Алькарас выиграл в финале прошлогоднего молодёжного итогового чемпионата в Милане — 4:3 (7:5), 4:2, 4:2. Корда же победил этой весной на «Мастерсе» в Монте-Карло — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3 за три с небольшим часа. Пока это единственное поражение Карлоса на грунте в нынешнем сезоне.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Себастьян Корда — Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос».
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