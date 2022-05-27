Расписание седьмого игрового дня на «Ролан Гаррос»: матчи Медведева, Рублёва и Касаткиной

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали расписание матчей на 28 мая – седьмой игровой день турнира.

Среди российских теннисистов на корт в числе прочих выйдет чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Его соперником в третьем круге станет серб Миомир Кецманович.

Все матчи россиян на «Ролан Гаррос» 28 мая:

Миомир Кецманович (Сербия, 28) – Даниил Медведев (Россия, 2) – корт Сюзан Ленглен – второй запуск – около 13:30 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 7) – Кристьян Гарин (Чили) – корт №14 – первый запуск – 12:00 мск.

Паула Бадоса (Испания, 3) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – корт Сюзан Ленглен – третий запуск – около 16:00 мск.

Шелби Роджерс (США) – Дарья Касаткина (Россия, 20) – корт №7 – второй запуск – около 13:30 мск.

Другие интересные противостояния дня:

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Данка Ковинич (Черногория) – корт Филиппа Шатрие – первый запуск — 12:00 мск.

Микаэль Имер (Швеция) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – корт Сюзан Ленглен –четвёртый запуск — около 17:30 мск.

Камила Джорджи (Италия, 28) – Арина Соболенко (Беларусь, 7) – корт Симоны Матьё – второй запуск — около 14:30 мск.

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