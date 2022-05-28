Плишкова отреагировала на слова Осаки о возможном пропуске Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова высказалась о недавних словах четырёхкратной победительницы ТБШ японки Наоми Осаки о возможном пропуске Уимблдона.

«Я думаю, что, если вы любите игру и любите играть, вы будете играть, несмотря ни на что. Конечно, я понимаю ситуацию каждого игрока, если ты травмирован или что-то другое. Или у вас нет денег, чтобы принять участие. Она сказала, что не мотивирована играть без очков, но я имею в виду, что она в основном не играет ни в каких турнирах, поэтому не думаю, что это как-то связано с очками. Что касается меня, я пропустила начало сезона, поэтому, что бы ни происходило на Уимблдоне, я просто хочу играть», — приводит слова Плишковой Tennis World USA.

Напомним, ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за то, что организаторы турнира отстранили российских и белорусских теннисистов.