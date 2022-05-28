Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с россиянином Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос».

Алькарас (6) и Хачанов (21) встретятся в четвёртом круге соревнований.

«Ну, я тренировался с ним всего один раз, но смотрел пару его матчей, поэтому знаю, что встреча будет тяжёлой. Он непростой соперник, и мне это нравится. Люблю такие матчи», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала.

Напомним, в третьем круге Алькарас уверенно обыграл американца Себастьяна Корду (27) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.