Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с россиянином Кареном Хачановым на «Ролан Гаррос».
Алькарас (6) и Хачанов (21) встретятся в четвёртом круге соревнований.
«Ну, я тренировался с ним всего один раз, но смотрел пару его матчей, поэтому знаю, что встреча будет тяжёлой. Он непростой соперник, и мне это нравится. Люблю такие матчи», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала.
Напомним, в третьем круге Алькарас уверенно обыграл американца Себастьяна Корду (27) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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