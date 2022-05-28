Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост. Муж Серены Уильямс отреагировал

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях философский пост.
Ранее Стефанос (4) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022, обыграв квалифаера чеха Зденека Коларжа со счётом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7).
«Двери в будущее открыты лишь для тех, кто умеет их толкать», — подписал снимок с матча на французском языке Циципас.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
На пост отреагировал сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс Алексис Оганян. Он оставил в комментариях три эмодзи «аплодисменты».
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2021 года обыграл именно Циципаса.
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