Легендарная Штеффи Граф украсила обложку немецкого Vogue

22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф появилась на обложке июньского номера немецкого Vogue.

Фото: https://www.vogue.de/

Граф дала большое интервью изданию, в котором рассказала о своей жизни после тенниса. «Решение о завершении карьеры соответствовало моему характеру. Я не нуждаюсь в рекламе. Конфиденциальность была важна для меня и когда я была профессиональной теннисисткой. Я просто чувствую себя комфортнее в уединении, тогда могу сосредоточиться на том, что важно», — приводит слова легенды Vogue.

Фото: https://www.vogue.de/

Фото: https://www.vogue.de/

Графф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года, единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах покрытия, олимпийская чемпионка 1988 года, обладательница мирового рекорда по количеству недель (377) на вершине теннисного рейтинга. Штеффи завершила карьеру 13 августа 1999 года.