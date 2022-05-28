Потапова завершила выступление в парном разряде на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в 1/8 финала в парном разряде на «Ролан Гаррос». Она в паре с Кристиной Кучовой из Словакии уступила в 1/16 финала Айше Мухаммад (США) и Эне Шибахаре (Япония). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Победительницы выполнили две подачи навылет, реализовали пять брейк-пойнтов из семи и допустили две двойные ошибки. Потапова и Кучова ни разу не подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из шести.
Призовой фонд соревнований в 2022 году превышает € 54 млн. Соревнования проходят во Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос». Парный разряд. 1/16
Анна Потапова (Россия)/Кристина Кучова (Словакия) — Айша Мухаммад (США)/Эна Шибахара (Япония) — 4:6, 3:6.
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