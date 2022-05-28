Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022.
В матче третьего круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (28) со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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