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Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022.

В матче третьего круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (28) со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 13:55 МСК
Миомир Кецманович
31
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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