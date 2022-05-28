Медведев ответил на вопрос, может ли он выиграть титул на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, комментируя выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос», ответил на вопрос о шансах на титул. Один из журналистов спросил его, может ли он выиграть Открытый чемпионат Франции по теннису.



«Достиг ли я лучшего уровня и могу ли выиграть «Ролан Гаррос»? Пока ещё рано говорить. Но я вижу прогресс. Сегодня был тяжёлый матч. Не думаю, что могу играть лучше на грунте, чем сегодня. Я хорошо подавал. Были лишь два брейк-пойнта, которые я мог сыграть лучше. Мог избежать брейк-пойнтов, если уж мы говорим о совершенстве.



Это был очень хороший матч, да. С физической точки зрения я чувствовал себя хорошо. Я не играл четырёх- или пятисетовый матч. Посмотрим, как получится. Если бы у меня был пятисетовый матч в первом круге, не уверен, что выдержал бы его. Но их не было в первом или втором круге.



Я не чувствую какой-либо боли. У меня нет проблем с телом и организмом. Полностью сосредоточен на теннисе, думаю, что я готов на 100%», — сказал Медведев на пресс-конференции.