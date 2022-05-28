Ига Свёнтек назвала причину, по которой пропустит финал Лиги чемпионов

Победительница турнира «Большого шлема» и первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему пропустит финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022, несмотря на желание посетить его.

«Да, я задумывалась об этом. И очень хотела пойти, потому что никогда не смотрела футбольный матч на элитном уровне.

Я хотела, и это было возможно, но пока не уверена, что это не отразится на моём ритме и выступлении на турнире. Итак, вчера я поговорила с командой об этом и, может, через два или три года я смогу посещать мероприятия и при этом оставаться сосредоточенной. Пока же это довольно проблематично для меня», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, финал ЛЧ между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится сегодня, 28 мая, в 22:00 по мск.