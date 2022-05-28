«Реал» или «Ливерпуль»?» Ига Свёнтек оставила послание на камере
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Ожидаемый финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» не оставил в стороне и теннисных звёзд.
Так, победительница турнира «Большого шлема» и первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, в настоящий момент выступающая на Открытом чемпионате Франции, публично задалась вопросом о победителе.
Спортсменка написала на телевизионной камере белым маркером вопрос «Реал» Мадрид или Ливерпуль???»
Напомним, матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 28 мая, в 22:00 по московскому времени.
Свёнтек же, ранее в третьем раунде «Ролан Гаррос» обыгравшая в двух сетах представительницу Черногории Данку Ковинич (95), сойдётся в 1/8 соревнований с китаянкой Чжэн Циньвэнь (74).
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