«Реал» или «Ливерпуль»?» Ига Свёнтек оставила послание на камере

Ожидаемый финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» не оставил в стороне и теннисных звёзд.

Так, победительница турнира «Большого шлема» и первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, в настоящий момент выступающая на Открытом чемпионате Франции, публично задалась вопросом о победителе.

Спортсменка написала на телевизионной камере белым маркером вопрос «Реал» Мадрид или Ливерпуль???»

Напомним, матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 28 мая, в 22:00 по московскому времени.

Свёнтек же, ранее в третьем раунде «Ролан Гаррос» обыгравшая в двух сетах представительницу Черногории Данку Ковинич (95), сойдётся в 1/8 соревнований с китаянкой Чжэн Циньвэнь (74).