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Стефанос Циципас прокомментировал уверенный выход в 1/8 «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас прокомментировал уверенный выход в 1/8 «Ролан Гаррос»
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4-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над шведом Микаэлем Имером (95) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Я просто должен был сделать свою работу. И должен был показать свой теннис. Я не думал о том, насколько легко мне далась победа. Однако концентрация на каждом отдельном розыгрыше привела к отличному результату. Я оставался спокойным.

Иногда полезно проводить такие короткие матчи. Особенно когда вы уверены в себе и в своём плане на игру. Непростые матчи и розыгрыши разбудили меня и позволили увидеть возможности», – сказал спортсмен на пресс-конференции.

В следующем раунде соревнований Циципас встретится с победителем матча между датчанином Хольгером Руне (40) и французом Юго Гастоном (74).

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