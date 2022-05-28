Каспер Рууд в 5-сетовом матче одолел Сонего и вышел в 1/8 Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд встретился с 35-м номером рейтинга итальянцем Лоренцо Сонего.
Победу со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:3 одержал Рууд. Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. Рууд выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Сонего шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Рууд встретится с 13-м номером рейтинга поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
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