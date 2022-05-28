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Каспер Рууд в 5-сетовом матче одолел Сонего и вышел в 1/8 Открытого чемпионата Франции

Каспер Рууд в 5-сетовом матче одолел Сонего и вышел в 1/8 Открытого чемпионата Франции
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд встретился с 35-м номером рейтинга итальянцем Лоренцо Сонего.

Победу со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:3 одержал Рууд. Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. Рууд выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Сонего шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Рууд встретится с 13-м номером рейтинга поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 19:25 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 1 6 6
2 		7 7 6 4 3
             
Лоренцо Сонего
35
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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