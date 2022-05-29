Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»

Феликс Оже-Альяссим — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция встречи «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 29 мая, в Париже (Франция) состоится матч четвёртого круга «Ролан Гаррос», в котором сыграют девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль. Поединок пройдёт на корте Филиппа Шатрие. Он поставлен третьим запуском после игры Элисе Мертенс и Кори Гауфф и начнётся около 16:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Надаля. Он выиграл у Оже-Альяссима во втором круге «Мастерса» в Мадриде в 2019 году — 6:3, 6:3.

Отметим, что победитель матча Феликс Оже-Альяссим — Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Новаком Джоковичем или Диего Шварцманом.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Феликс Оже-Альяссим — Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022