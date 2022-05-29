«Кучка идиотов всё испортила». Ализе Корне — о том, что её освистали из-за снятия с матча

Французская теннисистка Ализе Корне высказалась о снятии с матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Корне встречалась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Ализе снялась при счёте 6:0, 3:0 в пользу соперницы.

«Я травмировалась позавчера в матче с Остапенко – у меня надорвана приводящая мышца. Сегодня я не могла двигаться и знала об этом до начала матча, но решила попробовать – такой у меня характер. Может быть, мне не стоило играть, чтобы не усугублять.

Но решила попробовать. А соперница не давала мне дышать. Я не только из-за травмы проигрывала 0:6, 0:3. Но в какой-то момент стало так больно, что продолжать смысла уже не было.

Свист с трибун сделал мне даже больнее, чем травма. Но нельзя обобщать – свистел не весь стадион, а шумное меньшинство.

Однако после того как я всегда выкладывалась на корте, мне было тяжело это слышать. Мне было бы легче вообще не выходить на матч, не рисковать.

Сейчас мне больно, потому что это несправедливо. Однако повторюсь, что большинство понимало, что произошло, и мне сочувствовало. Но кучка идиотов всё испортила», — сказала Корне на послематчевой пресс-конференции.