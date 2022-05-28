«Что ты ржёшь?» С кем выясняла отношения на кортах Парижа белоруска Соболенко

На «баранку» в матче с Джорджи в 3-м круге «Ролан Гаррос» Арина будет жаловаться команде — тренеру Антону Дуброву.

Соболенко попрощалась с «Ролан Гаррос», уступив с «баранкой» Камиле Джорджи — 6:4, 1:6, 0:6. Белоруска катастрофически много ошибалась, а у итальянки, казалось, залетало всё. Не только физически, но и психологически Арина смотрелась выжатой — даже накричала на тренера.

«Вы что, Арину не знаете?»

Хотя конфликтовать на корте со своим же боксом — фишка Соболенко. №7 WTA часто бывает несдержанной и просто выплёскивает накопившийся гнев без остатка. «Под огнём» не мячи, ракетки или зрители на трибунах — команда. Из-за непростого характера Арина уже несколько раз расставалась с российским тренером Дмитрием Турсуновым, но Антон держится.

На этом «Ролан Гаррос» белоруска уже громко выговорилась — в первом же круге против француженки Хлоэ Паке наехала на тренера и спарринг-партнёра.

«Я играю вот на скорости, мяч не летит, я не могу в корт попасть. Что ты ржёшь?» — высказала Арина.

Robert Prange/Getty Images Фото: Арина Соболенко и Антон Дубров

Первый сет неожиданно остался за Паке — 6:2. В начале второй партии, проиграв гейм, Соболенко и распсиховалась. Но, выплеснув эмоции, она вошла в матч и забрала его. Кажется, во время встречи с Джорджи этого нерва ей и не хватило.

Объектом прямых нападок Антон Дубров стал недавно. И хотя парень в боксе около пяти лет — только теперь он там главный. Антон пережил всех коучей Арины со времён её первых побед в про-туре: при нём дважды она мирилась с Турсуновым, ещё пару лет работала с немцем Дитером Киндльманом. Так что в новой роли он не тушуется — говорит, это привычный стиль общения в команде.

«Ей стало легче. Не вижу в этом ничего сверхъестественного, как другие. Вы что, Арину не знаете?» — оправдывал Дубровин поведение подопечной после очередной вспышки гнева.

Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов Фото: Wang He/Getty Images

Похоже, формат отношений приносит пользу. В финале итогового турнира в Чжухае в 2019-м один из напарников громко выкрикнул, что на корте лучше Арины игрока не видел. Девушка, улыбнувшись, без приключений взяла четвёртый титул в сезоне в одиночке и пятый — в карьере.

«Дима [Турсунов] хотел, чтобы Арина, играя финал с Кики Бертенс, не думала о предыдущем матче с ней же в Ухане, в котором в ситуации со счётом 5:1 дело дошло до тай-брейка — 11:9 в пользу Арины. Вот и перевёл её внимание на меня. Она расслабилась», — рассказывал Дубров в интервью изданию «Прессбол».

Бывало, после классного розыгрыша, в котором Арина вскапывала заднюю линию, они выкрикивали с места: «Богиня! Лучшая», — чтобы одобрением закрепить успех. «Эмоции Арины — не плохо и не хорошо. Это её природа. Может быть, уже скоро она научится их контролировать, но пока так», — делился Дубров.

«Всё время жрёт». Кто такой Дубров

Внук известного тренера Эдуарда Дуброва в теннисе звездой не стал: максимальный рейтинг — 1935-й в АТР 2014-го. Без спонсора, финансовой поддержки и исключительного таланта он решил уйти из профессионалов и, пока есть здоровье, попробовать себя в спарринге.

Он подружился с федерацией и стал любимцем среди теннисисток: его часто приглашали Александра Саснович, Виктория Азаренко, но Арина — первая, кто позвал в команду на постоянку.

Панибратский стиль общения — результат поступательной работы и совместного скачка из низов WTA. В мае 2016 года Арина впервые выиграла 50-тысячник, работая под началом Владимира Перко — Дубров был рядом. Позже он спарринговал для неё в тренировочных лагерях сборной Беларуси и получал командировки на турниры по просьбе Арины. Так было и в 2018-м в Истборне, где она провела первый финал WTA серии 250. Пока Соболенко врывалась в элиту — Дубров набирался тренерского опыта.

До предложения о работе от белоруски Антон был сертифицированным коучем на уровне ITF. С теннисисткой стал первым в стране тренером-профессионалом категории PTR.

Арина Соболенко Фото: Ryan Pierse/Getty Images

На корте с Ариной он играет максимально жёстко. Через серии повторений в тренировочном режиме она проще адаптируется к манере соперниц — тем более Соболенко проповедует мужской стиль. «Я — как груша для боксёра. Будь она мягкой, толку никакого!»

Он подстраивается, имитируя в тренировочном процессе резаные удары слева или справа — с вращением, варианты плотной игры на задней линии. «Даю обратную связь: где мне комфортно, а где — совсем нет». Парень заслужил доверие достаточно быстро: «В какой-то момент Дима сделал комплимент, назвав помощником тренера, а потом и Арина тоже».

А вне корта он всегда старается поддерживать позитивный настрой в команде — тёплые отношения сложились в жизни: в соцсетях она часто выкладывает смешные видео с вечно жующим Дубровым.

«Арина часто снимала для «Инстаграма», как я ем. Стали поступать вопросы: «А что это за парень? Все время жрёт». Арина спросила: «Как им ответить?» — «Скажи, что я тестирую еду». Вот такие шутки у нас», — рассказывал Антон.

Кажется, в лице Антона белорусская теннисистка нашла не только друга, но с 2022 года и нового тренера. И даже неприятные срывы не помешают получать удовольствие от совместной работы.

«Не знаю, как долго мы проработаем вместе. Для меня каждая поездка с Ариной, даже если она будет последней, в кайф».