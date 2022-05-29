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Соперница Кудерметовой на «РГ» показала рисунок, который ей подарила маленькая девочка

Соперница Кудерметовой на «РГ» показала рисунок, который ей подарила маленькая девочка
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22-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис выложила фото рисунка, который ей подарила юная болельщица после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Фото доступно в твиттер-аккаунте Мэдисон Кис.

«Маленькая девочка подарила мне это после матча. Возможно, это самый сладкий подарок от фанатов, который я когда-либо получала», — написала Кис у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, в третьем круге «Ролан Гаррос» Кис обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).

В четвёртом круге турнира американка встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Победительница матча между Кудерметовой и Кис сразится в четвертьфинале «Ролан Гаррос» либо с Дарьей Касаткиной, либо с Камилой Джорджи.

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