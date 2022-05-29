Тренер Медведева: Даниил стал легче относиться к неудачам на грунте. Ему так стало проще

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира Даниила Медведева, оценил физическое и ментальное состояние россиянина на «Ролан Гаррос». Вчера, 28 мая, Медведев пробился в четвёртый круг турнира, обыграв серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2).
«Даниил очень быстро восстановился от операции по удалению грыжи. Через 10 дней он возобновил физические упражнения в лёгкой форме, а через три недели уже вновь стал тренироваться с ракеткой на корте. В конце концов, пауза была довольно короткой. Но у нас было мало времени на подготовку к турниру «Большого шлема», только две недели.
В результате это оказало меньшее давление, чем ожидалось. Мы знали, что сезон на грунте будет намного короче, и это позволило снять некоторое давление. Даниил осознавал, что не сможет воспользоваться преимуществами обычной подготовки, и это расслабляет мозг. Он стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте, и на этом фоне ему стало проще», — приводит слова Сервары L'Equipe.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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