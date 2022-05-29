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Миша Зверев: Федерер должен вернуться, без него теннис — это почти другой вид спорта

Миша Зверев: Федерер должен вернуться, без него теннис — это почти другой вид спорта
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Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, поделился мыслями о возвращении 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера в профессиональный тур.

«Моя мама и друг встретили тренера Федерера, Ивана Любичича, в Монако. Любичич сказал, что Роджер хочет вернуться больше, чем кто-либо другой. Я также думаю, что он должен вернуться, потому что без него теннис — это почти другой вид спорта», — приводит слова Зверева Eurosport.

40-летний Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года. Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.

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