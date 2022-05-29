Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

59-я ракетка мира Мартина Тревизан стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»

59-я ракетка мира Мартина Тревизан стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»
Комментарии

59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В четвёртом круге соревнований итальянка в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (12:10), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа.

Тревизан не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. На счету 47-й ракетки мира Саснович также ни одной подачи навылет, пять ошибок на подаче и пять брейков при семи брейк-пойнтах.

Отметим, что Тревизан повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос», вновь пройдя в четвертьфинал турнира.

В 1/4 финала Мартина Тревизан сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Аманда Анисимова (США).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в этом году составил €43 600 000.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Мартина Тревизан
59
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 12 		7  
6 10 		5  
         
Александра Саснович
47
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022