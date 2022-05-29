Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга он не без труда обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.



Встреча соперников завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты. Надаль, занимающий пятое место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. Оже-Альяссим, являющийся девятой ракеткой мира, выполнил семь эйсов, сделал четыре двойные ошибки и использовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Надаля станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он является действующим чемпионом турнира «Большого шлема».