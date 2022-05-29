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Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга он не без труда обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Встреча соперников завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 23 минуты. Надаль, занимающий пятое место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. Оже-Альяссим, являющийся девятой ракеткой мира, выполнил семь эйсов, сделал четыре двойные ошибки и использовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Надаля станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он является действующим чемпионом турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
29 мая 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 6 3
3 		6 6 3 6
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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