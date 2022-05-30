Карлос Алькарас показал фото с Роналдо

Шестая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас выложил свежее фото в своих соцсетях. На снимке Алькарас стоит рядом со знаменитым бразильским футболистом Роналдо, двукратным чемпионом мира (1994 и 2002 годы). Теннисист перепостил фотографию, которую ранее опубликовал Роналдо, и подписал её тремя эмодзи «топ».

Фото: из личного архива роналдо

Роналдо — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, лучший полевой футболист чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, лучший бомбардир чемпионата мира 2002 года, экс-рекордсмен чемпионатов мира по забитым мячам (в 2014 году его превзошёл Мирослав Клозе), рекордсмен чемпионатов мира по количеству матчей, в которых футболист забивал по крайней мере один гол, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, двукратный обладатель «Золотого мяча».

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