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Джессика Пегула вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Джессика Пегула вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. 11-я ракетка мира американка Джессика Пегула встретилась с 63-м номером рейтинга румынкой Ириной Бегу.

Победу со счётом 4:6, 6:2, 6:3 одержала Джессика Пегула. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Пегула ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету румынки пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Пегула встретится с победительницей матча между полячкой Игой Свёнтек (1) и китаянкой Чжэн Циньвэнь (74). Действующий триумфатор «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте турнира.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
30 мая 2022, понедельник. 16:45 МСК
Джессика Пегула
11
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 3
         
Ирина Бегу
63
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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