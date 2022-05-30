Джессика Пегула вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. 11-я ракетка мира американка Джессика Пегула встретилась с 63-м номером рейтинга румынкой Ириной Бегу.
Победу со счётом 4:6, 6:2, 6:3 одержала Джессика Пегула. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. Пегула ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету румынки пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Пегула встретится с победительницей матча между полячкой Игой Свёнтек (1) и китаянкой Чжэн Циньвэнь (74). Действующий триумфатор «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте турнира.
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