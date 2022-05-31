Хорватский теннисист Марин Чилич поделился эмоциями после победы в матче с Даниилом Медведевым в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Абсолютно фантастический матч с первого очка до последнего. Это — один из лучших матчей в моей карьере. Спасибо! Очень рад находиться здесь. Я сыграл в свой лучший теннис. Всё сработало, от подачи до приёма, движения. Всё замечательно. В последнее время я очень стабилен, всё здорово. В матче с таким соперником, как Даниил, нужно играть на очень высоком уровне. Я очень и очень доволен», — сказал Марин Чилич сразу после матча с Даниилом Медведевым.

В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Чилич встретится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, до этого на стадии 1/8 финала одолевшим итальянца Янника Синнера (12), снявшегося из-за травмы.