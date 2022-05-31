Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв может обыграть Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв может обыграть Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча россиянина Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос». Рублёв (7) сразится с хорватом Марином Чиличем (20).

«Многое будет зависеть от самого Рублёва. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жёсткий, он будет поддавливать Чилича. Главное, как я считаю, держать свою подачу, потому что хорват очень хорошо подаёт и сбой на подаче может привести к напряжённой игре. Андрей сейчас на ходу, играет уверенно, и надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет. Чилич же не железный, в возрасте, когда он начнёт физически подсаживаться, Андрею будет легче играть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Чилич нокаутировал Медведева». Почему русский разгромно уступил в 1/8 финала Парижа «Чилич нокаутировал Медведева». Почему русский разгромно уступил в 1/8 финала Парижа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022