Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв может обыграть Чилича в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча россиянина Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос». Рублёв (7) сразится с хорватом Марином Чиличем (20).

«Многое будет зависеть от самого Рублёва. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жёсткий, он будет поддавливать Чилича. Главное, как я считаю, держать свою подачу, потому что хорват очень хорошо подаёт и сбой на подаче может привести к напряжённой игре. Андрей сейчас на ходу, играет уверенно, и надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет. Чилич же не железный, в возрасте, когда он начнёт физически подсаживаться, Андрею будет легче играть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.