«Чилич нокаутировал Медведева». Почему русский разгромно уступил в 1/8 финала Парижа

6:2, 6:3, 6:2 — так буднично покидает нелюбимые корты парижского мэйджора Даниил Медведев. Обидно, ведь пару дней назад россиянин воодушевлённо комментировал грунтовый подвиг: до 1/8 финала он не проиграл ни сета, при том, что пропустил весь песчаный сезон из-за операции. К тому же после вылета Стефаноса Циципаса, казалось, выход в финал открыт — фанаты видели как минимум российскую рубку в четвертьфинале. Не сложилось.

Марин меньше чем за два часа расправился с №2 ATP и, по его словам, сыграл в лучший теннис в карьере. У хорвата получалось всё: подача, удар справа, издевательские дропшоты. Он классно пользовался пространством и дырами, которые оставлял россиянин на корте.

Подача, удар справа и ошибки Медведева — главные цифры матча

Вдумайтесь, Марин взял 90% мячей на первой подаче — 35 из 39: у Медведева за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Эффективную первую он регулярно приправлял пушечным форхендом кроссом или по линии — не только сильные, но и глубокие удары под заднюю практически всегда ложились в корт. Так он доминировал в розыгрышах за счёт широты атак. И даже скоростному Медведеву с такой интенсивностью было не справиться — казалось, он пытался угадать направление следующего удара, но не выходило.

Весь матч хорват идеально использовал то пространство, которое ему предоставлял Медведев. Россиянин далеко стоял за задней и редко входил в корт. Поэтому Марин варьировал не только ширину, но и длину атак. На таких забегах вдоль линии он и ловил русского — отправлял к сетке дропшоты, выиграв 18 из 25 мячей.

Даниил по привычке оттягивался глубоко и на приёме — Чилич это использовал при помощи классных уходящих подач. Но чаще он садился в пяти метрах за задней. Так что часто следующий удар Марина с форхенда оказывался последним — Даниил просто не успел за ним.

О нехватки скорости в интервью «Чемпионату» сказал и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков: «Чилич сыграл очень сильно против Медведева, с первого мяча взял инициативу в свои руки. Поливал со всех сторон — справа, слева. Было ощущение, что он сейчас игрок первой десятки. Выглядел как в лучшие свои годы. Медведева в этом матче он просто снёс, не совершал невынужденных ошибок. Даня играл пассивно, не справлялся со скоростью игры и, к сожалению, проиграл».

При этом Чилич атаковал и с приёма – даже на сильных первых подачах Медведева. Со второй хорват взял 50%, так он и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. А Медведев, как считает эксперт Eurosport Тим Хенмэн, наоборот, принимал невариативно и не мог рвать темп соперника.

Марин Чилич Фото: Adam Pretty/Getty Images

«На подаче Чилича мог ли он попытаться принимать в разных позициях, чтобы придать мячу другой вид и сбить ритм? По крайней мере, он мог попробовать что-то другое».

Несмотря на прозвище «Стена», Медведев продолжал рушиться первым в розыгрышах любой продолжительности — особенно средней: от пяти до восьми ударов. Чилич выиграл 26 из 36 таких. Обычно это игра Даниила!

«Он был тем, кто хотел попасть на корт и диктовать условия. Это было безжалостно. Он так и не дал Медведеву возможности попасть в матч. Его подача была исключительной. Он провел идеальный матч. Чтобы у Медведева не было шансов на брейк-пойнт в матче до пяти сетов, нужно очень хорошо подавать», — сказал Хенмэн.

Как и на Уимблдоне в 2021-м, все надеялись на камбэк Дани после двух проигранных партий. Но если в Лондоне Чилич поплыл, то во Франции он полностью держал концентрацию, не провисал и физически. К тому же Даниил играл то слишком пассивно, то много ошибался. Эрроры приводили в недоумение и его, потому что он стабильно не попадал несколько сантиметров с любимого бэкхенда по линии.

Резюмировал успех после матча и сам Чилич: «Чувствовал, что отлично бью, к тому же хорошо двигался, подкреплял подачу несколькими отличными ударами справа и хорошо сочетал их с несколькими дропшотами. Даниил — невероятный игрок, и тебе с ним приходится действовать не так, как с другими парнями».

Без российского четвертьфинала

Уверенная победа Чилича шокировала и приятно удивила многих в «Твиттере»:

«Медведев решил, что два российских четвертьфинала на «РГ» — слишком жирно. Но и стоит отдать должное Чиличу, играет практически идеально», — признаёт фанат Артур Назаров.

«Чилич полностью укатывает Медведева», — был шокирован журналист и теннисный инсайдер Бен Ротенберг концовкой матча.

Даниил Медведев Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Впервые в карьере Даниил Медведев набрал 0 брейк-пойнтов в пятисетовом формате», — уточнил один из подписчиков.

«Вот он, гвоздь в крышку гроба. Медведев становится абсолютно маринованным, и это происходит слишком быстро, чтобы он мог это осознать», — делился в концовке матча подписчик vansh.

«Марин Чилич нокаутировал Медведева», — уверен cypher.

Хорват ещё не входил в восьмёрку лучших в Париже, но семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер впечатлен его игрой и намекает на продолжение серии: «Это так напомнило мне то, как он выиграл на победном USO-2014. Такой же теннис».

В четвертьфинале Чилич встретится с Андреем Рублевым — россиянин на отказе Янника Синнера из-за травмы левого колена прошёл дальше. Несмотря на приятную статистику в личке — 5-2 — мы помним чем закончился их последний матч на АО-2022 — полной доминацией хорвата.

«Не думайте, что Чилич проиграет до финала, если он продолжит выполнять подачу и удар справа, как сегодня. Но это большое «если», — считает португальский журналист Джозе Моргадо.

Рублёв — следующий соперник Чилича Фото: Adam Pretty/Getty Images

Хотя двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что шансы есть: «Сможет ли Рублёв отомстить за Медведева? Да, за счёт своей скорости, потому что в движении Андрей не уступает. Очень сложно сказать, покажет ли Чилич такой же теннис, как против Медведева, потому что обычно после такого выигрыша сложно удержаться на таком же уровне».

В свои 33 года Марин снова чувствует себя отлично после обновления команды. И даже заикнулся, что хочет играть ещё несколько лет. «Конечно, я чувствую себя молодым. Врач сказал, что мне около 25 лет, так что, может быть, ещё 12 лет поиграю».

И, кажется, тот незатратный, но очень эффективный теннис, что демонстрирует Марин, точно не в последний раз удивит нас сенсациями на турнирах «Большого Шлема»!