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Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) одержал Надаль.

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
31 мая 2022, вторник. 22:05 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 2 6 4  
6 		4 6 7 7  
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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