Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) одержал Надаль.
Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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