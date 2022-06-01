Собкин: не сказал бы, что Рублёв отдал игру Чиличу. Произошёл провал во внимании

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

«На тай-брейке возможно всё — на этот раз Чилич поймал кураж. К сожалению, в данном случае это достаточно нормальная ситуация для хорвата. Ничего экстраординарного не произошло. На самом деле матч был абсолютно равный. Качество игры было на вполне приличном уровне. Сказать, что Чилич играл лучше Андрея, я не могу. Да, несколько очков не сложилось… Провал во внимании у Андрея произошёл в решающий момент.

Не сказал бы, что Рублёв отдал игру. Андрей в какой-то момент взял подачу Чилича: так было несколько раз. Для меня было бы нелогично, если бы матч закончился в четырёх сетах. Такой матч должен был закончиться на тай-брейке. Было видно, что Чилич и в игре с Медведевым находился в хорошем эмоциональном состоянии. Сегодня с Рублёвым — аналогичная ситуация», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.