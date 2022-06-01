Селиваненко считает, что вдохновение и везение помогли Чиличу победить Рублёва в 1/4 «РГ»
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
«Игра в целом была равная, каждый по ходу игры имел шанс не доводить матч до решающего тай-брейка в пятом сете. У каждого были красиво выигранные очки и обидные ошибки. Ну а сам тай-брейк Марин сыграл на таком вдохновении и с таким везением, что Рублёву было тяжело что-либо противопоставить.
Проигрывать решающий тай-брейк всегда обидно, но тут Чилич со счёта 1:2 сыграл девять мячей подряд так, как, думаю, не играл подряд никогда раньше», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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