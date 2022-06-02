Симона Халеп показала свои детские фото. Светлана Кузнецова отреагировала

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала архивные фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядела в детстве.
«Когда я была маленькой, моя ракетка была моей волшебной палочкой. Я представляла, что каждый теннисный мяч наполнен волшебной пылью. Я хотела бы поблагодарить моих родителей за то, что дали мне возможность реализовать свою мечту на теннисном корте», — подписала она снимки.
На пост отреагировала другая двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова.
«Такая милая», — написала она в комментариях.
Фото: из личного архива симоны халеп
Фото: из личного архива симоны халеп
История любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса:
- 2 июня 2022
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
00:39
-
00:21
-
00:03
- 1 июня 2022
-
23:53
-
23:31
-
23:19
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:07
-
19:53
-
19:23
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:35
-
18:11
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:21