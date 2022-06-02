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Симона Халеп показала свои детские фото. Светлана Кузнецова отреагировала

Симона Халеп показала свои детские фото. Светлана Кузнецова отреагировала
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала архивные фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядела в детстве.

«Когда я была маленькой, моя ракетка была моей волшебной палочкой. Я представляла, что каждый теннисный мяч наполнен волшебной пылью. Я хотела бы поблагодарить моих родителей за то, что дали мне возможность реализовать свою мечту на теннисном корте», — подписала она снимки.

На пост отреагировала другая двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова.

«Такая милая», — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива симоны халеп

Фото: из личного архива симоны халеп

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