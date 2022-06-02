Тони Надаль сравнил Рафаэля с футбольным «Реалом», а его соперников с «Ман Сити» и «ПСЖ»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, сравнил титулованного испанца с мадридским «Реалом».

«Мы видели всё это в футболе: «Реалу» почти не давали шансов с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но они выиграли. Люди, которые жестоко сражаются, обычно всегда на вершине. А Рафаэль — боец.

Есть ли у теннисистов желание свергнуть Рафаэля? Я знаю, что это нормально. Люди хотят видеть новую фигуру.

Я ограничусь фактами: люди говорили, что у Рафаэля больше нет шансов на победу в «Ролан Гаррос». Но я думаю, что когда он выходит на корт даже в минимальной форме, то он такой соперник, с которым нужно считаться», — приводит слова Тони Надаля Marca.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»