Тони Надаль сравнил Рафаэля с футбольным «Реалом», а его соперников с «Ман Сити» и «ПСЖ»
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, сравнил титулованного испанца с мадридским «Реалом».
«Мы видели всё это в футболе: «Реалу» почти не давали шансов с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но они выиграли. Люди, которые жестоко сражаются, обычно всегда на вершине. А Рафаэль — боец.
Есть ли у теннисистов желание свергнуть Рафаэля? Я знаю, что это нормально. Люди хотят видеть новую фигуру.
Я ограничусь фактами: люди говорили, что у Рафаэля больше нет шансов на победу в «Ролан Гаррос». Но я думаю, что когда он выходит на корт даже в минимальной форме, то он такой соперник, с которым нужно считаться», — приводит слова Тони Надаля Marca.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
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