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Евгений Кафельников пояснил, почему Андрей Рублёв проиграл Марину Чиличу на «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников пояснил, почему Андрей Рублёв проиграл Марину Чиличу на «Ролан Гаррос»
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников рассказал, почему, по его мнению, седьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв проиграл чемпиону US Open 2014 года Марину Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Чилич победил Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

По словам Кафельникова, Рублёв ещё не того класса игрок, если допускает ошибки, не позволяющие победить в таком матче.

«Думаю, что не в психологии дело. В пятисетовом матче, считаю, если ты сильнее, то вообще не имеешь права проигрывать. А Андрей сильнее Чилича, и представившийся шанс он не должен был отдавать.

Видимо, пока ещё Андрей не такого высокого класса игрок, раз допускает такие ошибки. Хотя я считал, что потенциально он был способен дойти до финала», — цитирует Евгения «РИА Новости Спорт».

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