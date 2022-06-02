Томас Мюллер одним словом описал Александра Зверева после победы над Алькарасом на «РГ»

Чемпион мира 2014 года, нападающий «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер одним словом описал своего соотечественника Александра Зверева, после того как тот победил 19-летнего испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Зверев обыграл Алькараса со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Bärenstark», — написал Мюллер в комментариях к посту Зверева в соцсетях, что можно как перевести как «силён, как медведь» или просто «крутой».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. В другом полуфинале сойдутся восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд и чемпион US Open 2014 года хорват Марин Чилич. Оба матча состоятся завтра, 3 июня.

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