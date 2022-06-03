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Директор «Ролан Гаррос» извинилась за реплику о женском теннисе после слов Иги Свёнтек

Директор «Ролан Гаррос» извинилась за реплику о женском теннисе после слов Иги Свёнтек
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Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», француженка Амели Моресмо извинилась за свою реплику о женском теннисе, после того как на её слова отреагировала первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Ранее Моресмо заявила, что «мужской теннис привлекательнее женского». Так она прокомментировала то, что на текущем турнире большинство матчей ночных сессий было отданы мужчинам. Свёнтек заявила после этого: «Ох, это немного разочаровывает и удивляет, ведь она тоже была в WTA».

«Я хочу извиниться перед игроками, которые действительно расстроились из-за того, что я сказала. Комментарии, которые я дала, были вырваны из контекста.

Люди, которые знают меня, которые знают меня на корте и за его пределами, на протяжении всей моей карьеры, на протяжении всего, что я делала, знают, что я большой борец за равные права и женский теннис, как и в целом за права женщин», — приводит слова Моресмо Give me Sport.

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