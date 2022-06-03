Янчук: удивительно, что Медведев снова станет первой ракеткой. Удачно сложилось

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 Rt). В итоге 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.
«Удивительно, что после «Ролан Гаррос» Медведев станет первой ракеткой мира. Джокович и Зверев не смогли выиграть «Ролан Гаррос» и дали возможность Медведеву подняться на первую строчку.
Стечение обстоятельств сложилось удачно для Даниила. Если бы не пауза, когда он не играл из-за травмы, всё было бы нормально и он мог раньше стать первым. Но пока Даниил не в лучшей своей форме, и мы ждём, когда он вернётся на свой пик, но для этого потребуется какое-то время, может быть, где-то два месяца.
Надо благодарить судьбу, что так всё сложилось. Скажу так, что рано или поздно Даниил всё равно стал бы первым, потому что время работает на молодёжь», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 3 июня 2022
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