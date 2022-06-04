Аслан Карацев проиграл 199-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Штутгарте
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41-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев потерпел неожиданное поражение на старте квалификации травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В полуфинальном матче первый сеяный Карацев проиграл 199-й ракетке мира швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (2:7), 1:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Карацев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 12. На счету Штрикера — восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что в первом сете Аслан вёл со счётом 5:2 и имел два сетбола на подаче соперника.
Основные соревнования в Штутгарте пройдут с 6 по 12 июня. Действующим чемпионом соревнований является хорват Марин Чилич.
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