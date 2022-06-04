Чесноков: Карацев всё хуже и хуже. С прошлым тренером у него был результат

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Аслана Карацева на старте квалификации травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).
«Посмотрите рекорд Карацева. Он начал подъём в 2020 году: выигрывал фьючерсы, челленджеры и почувствовал уверенность. Он был в топ-20, начал выигрывать турниры — теперь его знают и на него лезут. Аслан должен доказывать, что он игрок топ-20 или топ-30 мира. Год он начал достаточно уверенно, выиграв турнир в Сиднее. Сейчас всё хуже и хуже.
Он поменял тренера. Аслан говорил, что нашёл тренера, с которым ему комфортно. С прошлым тренером у него был результат. Что сейчас получается? Но я не Карацев. Может, это было правильное решение. Но по тому, как покатились результаты вниз… Может, они как-то по-другому работают», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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