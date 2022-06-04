Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер присутствуют на женском финале «Ролан Гаррос» — 2022

Экс первая ракетка мира Ана Иванович и её муж, чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер, посетили финальный матч женского «Ролан Гаррос». В нём встречаются лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф.

Иванович и Швайнштайгер были запечатлены на трибунах на старте первого сета.

На момент написания новости Свёнтек уже разгромно выиграла первый сет со счётом 6:1. Теннисистки начали вторую партию.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу польской теннисистки. Ига выиграла у Кори в полуфинале Рима-2021 (7:6 (7:3), 6:3) и в 1/8 финала Майами-2022 (6:3, 6:1). На этих двух турнирах Свёнтек становилась чемпионкой.

Напомним, Свёнтек выигрывала «Ролан Гаррос» в 2020 году.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Кори Гауфф.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022