Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер присутствуют на женском финале «Ролан Гаррос» — 2022

Экс первая ракетка мира Ана Иванович и её муж, чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер, посетили финальный матч женского «Ролан Гаррос». В нём встречаются лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф.
Иванович и Швайнштайгер были запечатлены на трибунах на старте первого сета.
На момент написания новости Свёнтек уже разгромно выиграла первый сет со счётом 6:1. Теннисистки начали вторую партию.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу польской теннисистки. Ига выиграла у Кори в полуфинале Рима-2021 (7:6 (7:3), 6:3) и в 1/8 финала Майами-2022 (6:3, 6:1). На этих двух турнирах Свёнтек становилась чемпионкой.
Напомним, Свёнтек выигрывала «Ролан Гаррос» в 2020 году.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Кори Гауфф.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
- 4 июня 2022
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