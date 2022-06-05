Гарсия и Младенович стали чемпионками «Ролан Гаррос» в парах, обыграв Гауфф и Пегулу

Французские теннисистки Каролин Гарсия и Кристина Младенович стали чемпионками «Ролан Гаррос» — 2022 в парном разряде.

В финале соревнований Гарсия и Младенович (WC) обыграли представительниц США Кори Гауфф и Джессику Пегулу (8) со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Гарсия и Младенович один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 12. На счету Гауфф и Пегулы — ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что для 18-летней Гауфф это второй проигранный финал на «Ролан Гаррос» — 2022. Ранее Кори не сумела справиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши (1:6, 3:6) в финале одиночного разряда.