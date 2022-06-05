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Рафаэль Надаль стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в истории

Рафаэль Надаль стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в истории
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Победитель Открытого чемпионата Франции 2022 года испанский теннисист Рафаэль Надаль (5), сегодня, 5 июня, обыгравший в финале розыгрыша норвежца Каспера Рууда (8), установил очередное историческое достижение.

Напомним, Надаль одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

Испанец, 3 июня отметивший 36-летие, стал самым возрастным победителем «Ролан Гаррос» в истории мужского турнира.

Всего же Надаль побеждал на Открытом чемпионате Франции 14 раз, впервые – в 2005 году. Тогда в заключительном матче соревнований он обыграл со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 7:5 финалиста одного турнира «Большого шлема» и победителя шести турниров ATP, аргентинца Мариано Пуэрту.

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